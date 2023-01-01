Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwork базируется в Санта-Кларе и Сан-Франциско, Калифорния, хотя обслуживает клиентов по всему миру. У Upwork более двенадцати миллионов зарегистрированных фрилансеров и пять миллионов зарегистрированных клиентов. Ежегодно публикуется три миллиона вакансий на сумму более 1 миллиарда долларов США, что делает Upwork крупнейшим рынком фрилансеров в мире.

Веб-сайт: upwork.com

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