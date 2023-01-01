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Yammer

Yammer

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: yammer.com

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Yammer ((слушать)) — это бесплатная корпоративная социальная сеть, используемая для частного общения внутри организаций. Доступ к сети Yammer определяется интернет-доменом пользователя, поэтому только люди с утвержденными адресами электронной почты могут присоединиться к их соответствующим сетям. Служба начиналась как внутренняя система связи для генеалогического веб-сайта Geni.com и была запущена как независимый продукт в 2008. Позже Microsoft приобрела Yammer в 2012 году за 1,2 миллиарда долларов США. В настоящее время Yammer включен во все корпоративные планы Office 365 и Microsoft 365.

Веб-сайт: yammer.com

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