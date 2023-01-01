В JD Sports есть все необходимое, чтобы поднять ваш повседневный образ на новую привлекательную высоту. Приобретайте новейшую обувь таких брендов, как Nike, Adidas и т. д. JD Sports Fashion plc, более известная как JD Sports или JD, — британская компания по розничной торговле спортивной модой, базирующаяся в Бери, Большой Манчестер, Англия, с магазинами по всей Великобритании, Европе, США, Азии, Новой Зеландии и Австралии.

Веб-сайт: jdsports.com

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