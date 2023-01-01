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Clockify

Clockify

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: clockify.me

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для учета рабочего времени, используемое миллионами. Простое приложение для отслеживания рабочего времени и расписания, которое позволяет отслеживать рабочее время в разных проектах.

Веб-сайт: clockify.me

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