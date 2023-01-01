Единая поддержка для разработчика. Deventials — это веб-приложение, состоящее из различных инструментов веб-разработки с простым и удобным интерфейсом. Все эти инструменты хранятся в одном месте, с которым вы можете играть и выполнять свою работу в кратчайшие сроки. Все приложения запускаются локально в браузере, и ваши данные в безопасности.

Веб-сайт: deventials.com

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