Simple no-coding browser RPA tool for easy web data scraping, data mining, data entry, UI testing, data extraction from website to Excel.

Веб-сайт: tapicker.com

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