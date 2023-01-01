Memorisely позволяет легко начать или ускорить карьеру в области UX/UI, кодирования, управления продуктами или карьеры фрилансера. Изучите UX/UI-дизайн, программирование и управление продуктами на живом учебном курсе или онлайн-классе.

Веб-сайт: memorisely.com

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