SmartPass — идеальное решение для управления коридорами. Это помогает увеличить время занятий в классе, делает вашу школу безопаснее и ограничивает вандализм. Запланируйте демонстрацию сегодня, чтобы узнать, как SmartPass может изменить вашу школу.

Веб-сайт: smartpass.app

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