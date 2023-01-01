Автоматизируйте извлечение и сбор данных с помощью ИИ. FormX — это инструмент извлечения данных, который использует искусственный интеллект (ИИ) для преобразования информации из физических документов в структурированные цифровые данные.

Веб-сайт: formx.ai

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