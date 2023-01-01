Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Bloomberg Law — это сервис на основе подписки, который использует анализ данных и искусственный интеллект для юридических онлайн-исследований. Служба, которую Bloomberg LP. представила в 2009 году, предоставляет юридический контент, конфиденциальную информацию о компаниях и новостную информацию адвокатам, студентам юридических факультетов и другим специалистам в области права.

Веб-сайт: pro.bloomberglaw.com

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