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Kimola

Kimola

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Веб-сайт: kimola.com

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Kimola — компания ResTech, предлагающая продукты SaaS для специалистов-исследователей. Kimola Analytics предоставляет различные аспекты образа жизни конкретной потребительской аудитории. Эти аудитории определяются пользователями и генерируются системой искусственного интеллекта Kimola. Чтобы рекламодатели могли за считанные секунды понять, где тусуется их аудитория, что они смотрят по телевизору, какие знаменитости или влиятельные лица им нравятся и как они различаются в зависимости от своих интересов. Kimola Cognitive предоставляет разработчикам услуги API, позволяющие им использовать нашу технологию в своих приложениях. Эти службы API определяют язык и эмоции текстового блока, извлекают объекты и выполняют поиск в большом объеме неструктурированных текстовых данных.

Категории:

Business
Программное обеспечение для анализа социальных сетей
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: kimola.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kimola, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Bitly

bitly.com

Metricool

Metricool

metricool.com

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Zoho Social

zoho.com

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vidIQ

vidiq.com

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

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Sprout Social

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Diffbot

diffbot.com

TheTexting

TheTexting

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