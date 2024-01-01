Kimola — компания ResTech, предлагающая продукты SaaS для специалистов-исследователей. Kimola Analytics предоставляет различные аспекты образа жизни конкретной потребительской аудитории. Эти аудитории определяются пользователями и генерируются системой искусственного интеллекта Kimola. Чтобы рекламодатели могли за считанные секунды понять, где тусуется их аудитория, что они смотрят по телевизору, какие знаменитости или влиятельные лица им нравятся и как они различаются в зависимости от своих интересов. Kimola Cognitive предоставляет разработчикам услуги API, позволяющие им использовать нашу технологию в своих приложениях. Эти службы API определяют язык и эмоции текстового блока, извлекают объекты и выполняют поиск в большом объеме неструктурированных текстовых данных.

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Веб-сайт: kimola.com

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