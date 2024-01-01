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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Kimola — компания ResTech, предлагающая продукты SaaS для специалистов-исследователей.
Kimola Analytics предоставляет различные аспекты образа жизни конкретной потребительской аудитории. Эти аудитории определяются пользователями и генерируются системой искусственного интеллекта Kimola. Чтобы рекламодатели могли за считанные секунды понять, где тусуется их аудитория, что они смотрят по телевизору, какие знаменитости или влиятельные лица им нравятся и как они различаются в зависимости от своих интересов.
Kimola Cognitive предоставляет разработчикам услуги API, позволяющие им использовать нашу технологию в своих приложениях. Эти службы API определяют язык и эмоции текстового блока, извлекают объекты и выполняют поиск в большом объеме неструктурированных текстовых данных.
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