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Viral Pitch

Viral Pitch

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Веб-сайт: viralpitch.co

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Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их аудитории, уровня вовлеченности и других соответствующих показателей. Влиятельные лица на Viralpitch проверены, и платформа берет на себя все транзакционные и юридические аспекты партнерства. Используя охват и авторитет влиятельных лиц, Viralpitch позволяет брендам охватить новую аудиторию и добиться успеха своих маркетинговых кампаний.

Категории:

Business
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: viralpitch.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Viral Pitch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

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HeyLink.me

heylink.me

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inflact.com

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