Viralpitch — это маркетинговая платформа для влиятельных лиц, которая объединяет бренды с влиятельными лицами в социальных сетях для продвижения их продуктов или услуг. Платформа предоставляет торговую площадку, на которой бренды могут просматривать и выбирать влиятельных лиц на основе демографии их аудитории, уровня вовлеченности и других соответствующих показателей. Влиятельные лица на Viralpitch проверены, и платформа берет на себя все транзакционные и юридические аспекты партнерства. Используя охват и авторитет влиятельных лиц, Viralpitch позволяет брендам охватить новую аудиторию и добиться успеха своих маркетинговых кампаний.

Категории :

Веб-сайт: viralpitch.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Viral Pitch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.