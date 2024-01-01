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AnyTag

AnyTag

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Веб-сайт: anytag.jp

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AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальных сетей, включая Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и Twitter. Платформа, созданная для Азии, предоставляет пользователям доступ к более чем 300 000 влиятельных лиц и точкам данных о влиятельных лицах со всего региона, включая тех, кто зарегистрировался в ее родственном приложении для влиятельных лиц AnyCreator. AnyTag также предоставляет пользователям аналитику социальных сетей для их учетных записей в социальных сетях, принадлежащих брендам, включая демографическую и пост-аналитику, аналитику конкурентов, аналитику хэштегов, упоминания брендов и управление пользовательским контентом.

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: anytag.jp

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением AnyTag, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Impact

Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

GRIN

GRIN

grin.co

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

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Afluencer

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StatSocial

StatSocial

statsocial.com

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Socialfaim

Socialfaim

socialfaim.com

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