AnyTag — это платформа влиятельного маркетинга, которая позволяет маркетологам, PR-агентствам, агентствам по поиску талантов и сетям влиятельных лиц находить влиятельных лиц, активировать, управлять, отслеживать и атрибутировать маркетинговые кампании влиятельных лиц на основных платформах социальных сетей, включая Instagram, TikTok, Facebook, YouTube и Twitter. Платформа, созданная для Азии, предоставляет пользователям доступ к более чем 300 000 влиятельных лиц и точкам данных о влиятельных лицах со всего региона, включая тех, кто зарегистрировался в ее родственном приложении для влиятельных лиц AnyCreator. AnyTag также предоставляет пользователям аналитику социальных сетей для их учетных записей в социальных сетях, принадлежащих брендам, включая демографическую и пост-аналитику, аналитику конкурентов, аналитику хэштегов, упоминания брендов и управление пользовательским контентом.

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Веб-сайт: anytag.jp

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