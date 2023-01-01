Встречайте Mr. Scraper, визуальный веб-скрейпер, позволяющий легко и без блокировки извлекать данные с веб-сайтов. С визуальным конструктором, реальными браузерами, ротацией прокси, встроенным планированием, анализом данных, интеграцией, API и многим другим.

Веб-сайт: mrscraper.com

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