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Bloomberg Government

Bloomberg Government

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Веб-сайт: bgov.com

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Bloomberg Government — это премиум-сервис на основе подписки, который предоставляет комплексную информацию и аналитику для профессионалов, которые взаимодействуют с правительством или находятся под его влиянием. BGOV предоставляет богатые данные, сложные инструменты и последние новости наряду с оригинальным углубленным анализом.

Веб-сайт: bgov.com

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