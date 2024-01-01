Layman Law — это юридический инструмент искусственного интеллекта, призванный помочь профессионалам быстро и легко понимать сложный юридический язык. Он упрощает юридические документы, облегчая пользователям понимание мельчайших деталей контрактов без необходимости дорогостоящих судебных издержек. Инструмент предлагает ряд функций для достижения этой цели. Профессионалы могут загружать PDF-файлы и получать ответы на сложный юридический жаргон, что позволяет им легко перемещаться по документам. Layman Law также включает расширение для браузера, позволяющее пользователям получить доступ к юридической ясности по любому юридическому термину на любом языке, независимо от того, где они находятся в сети. Расширение действует как партнер по чтению, мгновенно расшифровывая сложный юридический жаргон и обеспечивая ясность. Если пользователи сталкиваются с запутанной юридической статьей, они могут просто добавить ее в конвертер Layman Law, который мгновенно объяснит ее значение. Кроме того, профессионалы могут обсуждать свои юридические документы с Layman Law, получая ответы на любые вопросы, которые могут у них возникнуть. Layman Law предлагает несколько тарифных планов, включая бесплатный вариант, а также ежемесячную и годовую подписку с различными преимуществами, такими как лимиты конверсий, загрузка для читателей и емкость хранилища. В целом, Layman Law упрощает юридический язык, делая его доступным и понятным для профессионалов, экономя им время, затраты и потенциальную путаницу при работе с юридическими документами.

Веб-сайт: layman.law

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