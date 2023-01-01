База данных управляемых разрешений для всех Разрешения кажутся простыми, но превратить существующее приложение или реляционную базу данных в безопасную, производительную и гибкую систему авторизации — это не так. Authzed позволяет хранить, запрашивать и проверять разрешения приложений в одном месте.

Веб-сайт: authzed.com

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