Apollo Studio — это облачная платформа, которая помогает вам создавать, проверять и защищать график вашей организации. Платформа Apollo Graph — объединяйте API, микросервисы и базы данных в граф, к которому вы можете обращаться с помощью GraphQL.

Веб-сайт: apollographql.com

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