WebCatalog
deskbird

deskbird

app.deskbird.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для deskbird в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Нажмите, забронируйте, работайте Наконец, программное обеспечение для бронирования билетов, которое нравится пользователям. Перейдите на гибридное рабочее место с помощью наиболее интуитивно понятного решения для бронирования рабочих мест — оно понравится вашим сотрудникам с первого дня. Горячие столы и планирование офиса сделаны правильно.

Веб-сайт: deskbird.com

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