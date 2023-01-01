Более быстрое внедрение, более разумные проекты. Простота внедрения Pie в вашей организации поможет вашим командам обмениваться идеями, решать проблемы и реализовывать более разумные проекты с лучшими результатами. Наконец, появился инструмент для проектов и процессов, созданный для людей.

Веб-сайт: pie.me

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.