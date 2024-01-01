Живой видеочат, совместное использование экрана и совместный просмотр для отделов продаж и поддержки. Apizee предлагает решения для визуального взаимодействия, помогая компаниям быстрее решать сложные проблемы клиентов с помощью персонализированной эмоциональной визуальной поддержки. Apizee объединяет видеочат, совместное использование экрана и совместный просмотр в одном SaaS-решении, подключенном к ведущим платформам продаж и поддержки, таким как Salesforce и Zendesk. Apizee предоставляет платформу взаимодействия с клиентами, ориентированную на конфиденциальность данных, расположенную в Европе, которая масштабируется от одного агента до нескольких команд и тысяч пользователей.

Веб-сайт: apizee.com

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