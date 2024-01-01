Apizee

Apizee

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Веб-сайт: apizee.com

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Живой видеочат, совместное использование экрана и совместный просмотр для отделов продаж и поддержки. Apizee предлагает решения для визуального взаимодействия, помогая компаниям быстрее решать сложные проблемы клиентов с помощью персонализированной эмоциональной визуальной поддержки. Apizee объединяет видеочат, совместное использование экрана и совместный просмотр в одном SaaS-решении, подключенном к ведущим платформам продаж и поддержки, таким как Salesforce и Zendesk. Apizee предоставляет платформу взаимодействия с клиентами, ориентированную на конфиденциальность данных, расположенную в Европе, которая масштабируется от одного агента до нескольких команд и тысяч пользователей.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: apizee.com

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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Lang.ai US

lang.ai

RecCloud

RecCloud

reccloud.com

Qlik

Qlik

qlik.com

Revolver

Revolver

userevolver.com

Lang.ai EU

Lang.ai EU

lang.ai

Chatwork

Chatwork

chatwork.com

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