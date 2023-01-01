Revolver помогает вам спокойно решать проблемы клиентов, не упуская при этом скорости живого чата, которая так нравится людям. Отвечайте в чате за считанные секунды с заранее заданными ответами, а наш искусственный интеллект и машинное обучение сделают все остальное, когда вы не в сети.

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