CloudEngage дает вам возможность создавать и развивать свое сообщество. Мы делаем это, создавая элегантные, масштабируемые, передовые и высоко персонализированные инструменты, которые позволяют вам общаться и предоставлять уникальный контент вашей аудитории. Видеочат с Chord Connect™ Наслаждайтесь видеочатом высочайшего качества, загрузка не требуется. Просто отправьте личную ссылку на видео друзьям и родственникам, и все готово! Персонализированный чат в реальном времени с помощью Chord Chat™ Наш подход «с чистого листа» сочетает в себе персонализацию и чат в реальном времени, управляемый агентом. Ни одна другая платформа не сочетает в себе такой уровень простоты и сложности. Платформа социального взаимодействия Video-Forward, Chord Communities™ Чрезвычайно гибкая и невероятно простая в использовании платформа Chord Communities стимулирует взаимодействие непосредственно на вашем веб-сайте. От регулярных видеоконференций до спонтанных встреч один на один — мы предоставим вам всю необходимую информацию. Автоматический сбор данных для персонализации с помощью AIM™. Ценные сегменты аудитории создаются автоматически с помощью машинного обучения. Каждая внешняя кампания, которую вы запускаете, становится действенной на вашем веб-сайте сейчас и в будущем. Персонализированное взаимодействие с веб-сайтами с помощью Personalize™ CloudEngage поможет вам предоставить вашим клиентам наиболее персонализированный, актуальный и интуитивно понятный интерфейс при посещении вашего веб-сайта. Самообслуживание на базе искусственного интеллекта с AnswerDash™ AnswerDash AI прогнозирует потребности пользователя и предоставляет вопросы и ответы, которые привязаны к контексту веб-страницы или персонализированы для пользователя. Теперь ваши клиенты могут получать мгновенные ответы, не отправляя заявку и не начиная чат.

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