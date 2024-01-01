WebCatalog

Cloudengage

Cloudengage

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cloudengage.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cloudengage в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CloudEngage дает вам возможность создавать и развивать свое сообщество. Мы делаем это, создавая элегантные, масштабируемые, передовые и высоко персонализированные инструменты, которые позволяют вам общаться и предоставлять уникальный контент вашей аудитории. Видеочат с Chord Connect™ Наслаждайтесь видеочатом высочайшего качества, загрузка не требуется. Просто отправьте личную ссылку на видео друзьям и родственникам, и все готово! Персонализированный чат в реальном времени с помощью Chord Chat™ Наш подход «с чистого листа» сочетает в себе персонализацию и чат в реальном времени, управляемый агентом. Ни одна другая платформа не сочетает в себе такой уровень простоты и сложности. Платформа социального взаимодействия Video-Forward, Chord Communities™ Чрезвычайно гибкая и невероятно простая в использовании платформа Chord Communities стимулирует взаимодействие непосредственно на вашем веб-сайте. От регулярных видеоконференций до спонтанных встреч один на один — мы предоставим вам всю необходимую информацию. Автоматический сбор данных для персонализации с помощью AIM™. Ценные сегменты аудитории создаются автоматически с помощью машинного обучения. Каждая внешняя кампания, которую вы запускаете, становится действенной на вашем веб-сайте сейчас и в будущем. Персонализированное взаимодействие с веб-сайтами с помощью Personalize™ CloudEngage поможет вам предоставить вашим клиентам наиболее персонализированный, актуальный и интуитивно понятный интерфейс при посещении вашего веб-сайта. Самообслуживание на базе искусственного интеллекта с AnswerDash™ AnswerDash AI прогнозирует потребности пользователя и предоставляет вопросы и ответы, которые привязаны к контексту веб-страницы или персонализированы для пользователя. Теперь ваши клиенты могут получать мгновенные ответы, не отправляя заявку и не начиная чат.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для персонализации

Веб-сайт: cloudengage.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cloudengage, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

Вам также может понравиться

Liveweb

Liveweb

liveweb.io

Consolto

Consolto

consolto.com

Comm10

Comm10

comm100.com

Zoho PageSense

Zoho PageSense

zoho.com

Livechatoo

Livechatoo

livechatoo.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Enalito

Enalito

enalito.com

StreamAlive

StreamAlive

streamalive.com

Webeo

Webeo

webeo.com

webMOBI

webMOBI

webmobi.com

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Barilliance

Barilliance

barilliance.com

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.