Evercast

Evercast

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Веб-сайт: evercast.us

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Evercast — это первая платформа для совместной работы в режиме реального времени, созданная креативщиками для креативщиков. Он сочетает в себе видеоконференции, прямую трансляцию HD и полноспектральный звук на единой веб-платформе. Поскольку для потоковой передачи Evercast требуется только компьютер и программное обеспечение, его легко адаптировать на всех этапах производства, как большими, так и маленькими командами. Независимо от того, где в мире они находятся, пользователи могут безопасно транслировать любой творческий рабочий процесс (прямая трансляция с камер на съемочной площадке, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools и т. д.) со сверхнизкой задержкой и бескомпромиссным качеством. Благодаря функциям, специально созданным для облегчения творческого сотрудничества, Evercast предлагает цифровой опыт, который отражает легкость и продуктивность работы команды, сидящей плечом к плечу. На сегодняшний день Evercast используется в сотнях постановок всеми крупными кино/телевизионными студиями и провайдерами OTT, а также ведущими игровыми компаниями и рекламными агентствами.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: evercast.us

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Skype

Skype

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Slack

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

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Zoho Meeting

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zoho.com

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