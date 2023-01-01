Платформа взаимодействия в реальном времени для значимых человеческих связей. Люди дольше общаются, когда видят, слышат и взаимодействуют друг с другом. С Agora вы можете вставлять яркий голос и видео в любое приложение, на любое устройство и в любом месте.

Веб-сайт: agora.io

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