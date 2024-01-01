WebCatalog

Lenos

Lenos

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: lenos.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lenos в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Lenos — это полноценная гибридная платформа для взаимодействия с событиями, позволяющая создавать, вовлекать и измерять влияние и атрибуцию в режиме реального времени.

Категории:

Entertainment
Платформы для виртуальных мероприятий

Веб-сайт: lenos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lenos, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

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heysummit.com

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Engagez

engagez.com

Outgage

Outgage

outgage.co

Ventla

Ventla

ventla.io

Ruler Analytics

Ruler Analytics

ruleranalytics.com

Phlanx.com

Phlanx.com

phlanx.com

Haia

Haia

haia.live

Aventri

Aventri

eventscloud.com

EventTitans

EventTitans

eventtitans.com

Singular

Singular

singular.net

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