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Vectera

Vectera

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: vectera.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Vectera в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Vectera — это простой способ встречаться с клиентами онлайн. Назначайте встречи, проводите встречи по видеоконференцсвязи и пользуйтесь доской вместе с клиентами.

Веб-сайт: vectera.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Vectera, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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