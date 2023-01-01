Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и предприятий любого размера. И, верные нашим корням, если вы просто ищете бесплатный обмен мгновенными сообщениями, мы можем помочь и с этим!

Веб-сайт: trillian.im

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