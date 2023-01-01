WebCatalog
Trillian

Trillian

trillian.im

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Trillian в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и предприятий любого размера. И, верные нашим корням, если вы просто ищете бесплатный обмен мгновенными сообщениями, мы можем помочь и с этим!

Веб-сайт: trillian.im

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Trillian, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

ChartRequest

ChartRequest

app.chartrequest.com

doxy.me

doxy.me

doxy.me

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

Siilo

Siilo

web.siilo.com

Spruce

Spruce

app.sprucehealth.com

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

iFax

iFax

web.ifaxapp.com

Hushmail

Hushmail

secure.hushmail.com

FAX.PLUS

FAX.PLUS

app.fax.plus

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

login.ecount.com

Paddle

Paddle

vendors.paddle.com

GG

GG

ggapp.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности