Универсальная медицинская связь. Будь то улучшение качества обслуживания пациентов или модернизация набора коммуникационных инструментов, узнайте, почему Spruce является ведущей платформой для коммуникации в сфере здравоохранения, соответствующей требованиям HIPAA.

Веб-сайт: sprucehealth.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Spruce, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.