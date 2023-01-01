ChartRequest позволяет поставщикам медицинских услуг запрашивать и получать медицинскую информацию в электронном виде безопасным, эффективным, экономичным и совместимым с HIPAA способом. Наше программное обеспечение расширяет функциональность вашей текущей электронной медицинской информации, включая простой, безопасный и соответствующий требованиям обмен медицинской информацией.

Веб-сайт: chartrequest.com

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