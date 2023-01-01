Бесплатное приложение для безопасного обмена сообщениями для медицинских работников. Знакомый интерфейс Siilo и дизайн, ориентированный на здравоохранение, делают его предпочтительным приложением для более чем 425 000 специалистов. Начните безопасно координировать уход за пациентами и обсуждать сложные случаи на Siilo уже сегодня.

Веб-сайт: siilo.com

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