WebCatalog
360 medics

360 medics

app.360medics.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 360 medics в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Объединение инструментов и ресурсов для медицинских работников для достижения совершенства в оказании медицинской помощи.

Веб-сайт: 360medics.com

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