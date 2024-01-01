Business Instant Messaging Software - Самые популярные приложения

Trillian

trillian.im

Trillian — это современный и безопасный обмен мгновенными сообщениями для людей, бизнеса и здравоохранения. Более 20 лет Trillian помогает людям оставаться на связи. Сегодняшний Trillian обеспечивает безопасный (и соответствующий требованиям HIPAA) обмен сообщениями для медицинских работников и пред...