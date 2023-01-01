WebCatalog
8x8 Work

8x8 Work

work.8x8.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 8x8 Work в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.

Веб-сайт: 8x8.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 8x8 Work, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Liveweb

Liveweb

app.liveweb.io

Pausly

Pausly

pausly.app

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

Coding Ninjas

Coding Ninjas

codingninjas.com

Fishbowl

Fishbowl

fishbowlapp.com

Crucial Human

Crucial Human

id.crucialhuman.com

Toky

Toky

app.toky.co

Kenect

Kenect

app.kenect.com

Kustomer

Kustomer

kustomerapp.com

Median

Median

app.hellomedian.com

Flip

Flip

flip.com

Deskmy

Deskmy

dashboard.deskmy.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности