Благодаря работе 8x8 вы можете общаться с клиентами и коллегами, где бы вы ни находились. Естественный переход от телефонного звонка к чату и совместному использованию экрана.

Веб-сайт: 8x8.com

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