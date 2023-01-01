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Kustomer

Kustomer

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: kustomer.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Развивайтесь с помощью самой популярной системы CRM для обслуживания клиентов. Обеспечьте унифицированное обслуживание клиентов, которое будет быстрее, богаче и доступно там, где это нужно вашим клиентам, с помощью электронной почты, телефона, чата, социальных сетей и приложений для обмена сообщениями.

Веб-сайт: kustomer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kustomer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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