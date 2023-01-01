Bling — это универсальная платформа для общения с клиентами, включающая бизнес-телефон и единый почтовый ящик для социальных сетей, подключенный к интеллектуальной CRM.

Веб-сайт: bling.cloud

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