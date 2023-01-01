Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

InStream — это платформа управления отношениями. Альтернатива CRM для клиентоориентированных компаний. InStream поддерживает малый и средний бизнес в сборе информации о клиентах, управлении коммуникацией и построении прочных деловых отношений. Простой, но гибкий инструмент, который можно интегрировать с любым почтовым ящиком, социальными сетями и инструментом управления бизнесом.

Веб-сайт: instream.io

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