Экономика LEGO-кирпичиков. Подробное руководство по экономике, рыночным ценностям и тенденциям LEGO.

Веб-сайт: brickeconomy.com

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