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Scientific American — это важный путеводитель по самым впечатляющим достижениям науки и техники, объясняющий, как они меняют наше понимание мира и формируют нашу жизнь.

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