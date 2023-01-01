Cyfe, Inc. — компания-разработчик облачного программного обеспечения для самообслуживания для бизнес-аналитики, расположенная в Лос-Анджелесе, Калифорния. Компания известна созданием приложения бизнес-панели, предназначенного для анализа, преобразования и составления отчетов о данных из различных интегрированных источников бизнес-аналитики. Это бесплатное приложение для отслеживания и мониторинга всех бизнес-показателей в одном месте. Хотя ее основные рынки по-прежнему расположены в США, Cyfe расширяется по всему миру и теперь работает в 15 странах мира.

Веб-сайт: cyfe.com

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