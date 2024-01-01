Альтернативы - Cyfe
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...
Planoly
planoly.com
Управляйте, планируйте и планируйте свои публикации в Instagram со своего компьютера и мобильных телефонов. Создайте единую ленту Instagram и управляйте несколькими учетными записями Instagram.
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.
Tailwind
tailwindapp.com
Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.
AgoraPulse
agorapulse.com
Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.
Sendible
sendible.com
Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
Awario
awario.com
Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.
Iconosquare
iconosquare.com
Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.
Brand24
brand24.com
Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.
eclincher
eclincher.com
Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!
Mention
mention.com
Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.
Critical Mention
criticalmention.com
Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.
Sociality.io
sociality.io
Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.
Emplifi
emplifi.io
Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions роет каждый уголок Интернета, чтобы найти все упоминания бренда о ком-либо или о чем-либо. Используйте его для мониторинга брендов и СМИ, шпионажа за конкурентами, управления репутацией, прослушивания в Интернете и социальных сетях и многого другого!
Oktopost
oktopost.com
Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Мониторинг СМИ в режиме реального времени для команд связи. Объедините потоки веб-контента и контента из социальных сетей в режиме реального времени с данными об активности общественности, чтобы определить и спрогнозировать наиболее важный контент.
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES предоставляет возможности обработки данных, которые позволяют пользователям получать аналитическую информацию, позволяющую получать информацию, которая позволяет внедрять отраслевые инновации и повышать производительность.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Reputation
reputation.com
Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.
Simplify360
simplify360.com
Simplify360 is one of the leading social customer service platforms. The company has physical presence in India and US, and has partners in APAC. The product is sold in over 100 countries directly or through partners. Simplify360 provides integrated enterprise solutions; their latest offerings are ...
QuickMetrix
quickmetrix.com
QuickMetrix is a Customer Experience Solution with specific focus on Online Reputation Management, Social Media Listening & Analytics and Consumer Insights from Social and Digital Media. QuickMetrix's superior technology B2B SaaS platform is designed for easy deployment and adoption. It is powered ...
Tubular Labs
tubularlabs.com
Tubular Labs, the social video intelligence company, is the only solution to provide a unified view of the content, interests and behaviors of audiences across YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, and more. With people presence across the United States, United Kingdom, Ukraine, and Singapore, Tub...
dlvr.it
dlvrit.com
dlvr.it provides marketing automation tools that help over 1 million businesses and professionals around the world succeed at social media. dlvr.it automates the most labor-intensive social media marketing tasks to save our users countless hours while increasing engagement across the major social pl...
Monitera
monitera.com
The digital media has become more important than ever because of wider access and a higher volume of user posts all around the world including Turkey. At the same time, the fast increase in the number of online platforms and the volume of posts make online media monitoring a challenge. Monitera was...
Zignal Labs
zignallabs.com
Zignal Labs’ real-time intelligence technology helps the world’s largest organizations protect their people, places, and position. Zignal’s AI-powered platform analyzes billions of data points in real time, accelerating mission critical decision making by empowering leaders with contextual situation...
Ubermetrics
delta.ubermetrics-technologies.com
Ubermetrics is a leading media and data intelligence platform focused on research and development. Since 2021, Ubermetrics is part of the UNICEPTA Group. Ubermetrics team develops first-class technologies and solutions to automatically detect, structure and analyse the increasing amount of publicly...
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
FollowersAnalysis is a Twitter analytics tool which fetches tweets, followers and following data of any public Twitter account, analyse that data and provide very intuitive analytics.
Konnect Insights
konnectinsights.com
Konnect Insights is a unified customer experience management platform for your brand. It is an omni-channel product that combines Social Listening, Online Reputation, Social CRM, Social Analytics, Publishing, Survey, BI Tools, Crisis Management - that unifies customer care and marketing across all c...
Atribus
atribus.com
Atribus is a Social Listening and competitive intelligence tool where you can listen, measure and analyze what is being said about your brand and connect with users, thus improving your online reputation and optimizing your communication strategies. Save time with a global vision of your social net...
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics is the market’s first AI-powered Brand Performance Cloud, providing more than 1,200 clients with the software and data they need to connect strategy with execution. Its Brand Performance Cloud helps executives launch campaigns, amplify reach, measure ROI, and benchmark brand performan...
CisionOne
cision.one
Shape the future of your brand. In real-time. To navigate today’s media landscape effectively, PR and communications teams need a new kind of platform - one that leverages the power of AI, delivers real-time media insights required to make faster, more accurate decisions, and connects them with the ...
Lucidya
lucidya.com
"Lucidya is an AI-powered social media listening tool that empowers companies with in-depth, never-before-seen customer insights." What is Lucidya? An award-winning social media intelligence platform powered byAI & big data that empowers businesses to understand and better serve their customers by ...
DataEQ
dataeq.com
DataEQ, formerly known as BrandsEye, specialises in providing large organisations with high-quality, actionable data from unstructured customer and public feedback. Founded in South Africa in 2007, and headquartered in London, DataEQ continues to expand internationally. Today, the company supports e...
YouScan
youscan.io
YouScan is an AI-powered social listening platform. It helps marketers, researchers, CX experts, and PR pros fully understand their customers by providing insights into: * What they say. * What they do. * Who they are. YouScan features: * Insights Copilot, the first conversational social listenin...
Orlo
orlo.tech
С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, ...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog — это универсальная маркетинговая служба Twitter, позволяющая предприятиям и частным лицам разумно и эффективно управлять своими учетными записями в Twitter. Такие функции, как управление операциями с учетной записью, управление подписчиками, аналитика взаимодействия и автоматическое план...
Alerti
alerti.com
Alerti — это интеллектуальная система, работающая в режиме реального времени, которая отслеживает и анализирует Интернет, социальные сети и сайты отзывов... и преобразует эти данные в знания интеллектуальным и автоматизированным способом благодаря новейшим алгоритмам искусственного интеллекта. Отсл...
Quid
quid.com
Quid находится на переднем крае анализа потребителей и рынка с помощью искусственного интеллекта. Генеративный искусственный интеллект Quid предоставляет организациям беспрецедентное и целостное понимание контекста клиентов. Помимо простого сбора данных, Quid позволяет организациям увидеть данные че...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift — это многократно сертифицированное программное решение, содержащее все компоненты для профессионального маркетинга в социальных сетях на уровне предприятия. Программное обеспечение «все в одном» позволяет компаниям централизованно и эффективно управлять своей маркетинговой деятельностью. ...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management (ранее Falcon.io) — ведущее решение для мониторинга социальных сетей, рекламы, публикаций, анализа аудитории и производительности, а также управления данными клиентов. Brandwatch Social Media Management позволяет брендам раскрыть весь потенциал цифрового маркетинга...
Brand Analytics
brandanalytics.ru
Brand Analytics — это система мониторинга и анализа социальных сетей. - Сбор данных из всех источников, а именно социальных сетей, видеохостингов, картографических сервисов, общедоступных каналов и чатов мессенджеров, обзорных сайтов, форумов, блогов, торговых площадок, интернет-СМИ, газет, журналов...
Truescope
truescope.com
Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...
Determ
determ.com
Determ, ранее Mediatoolkit, представляет собой решение для онлайн-мониторинга СМИ на базе искусственного интеллекта. Это помогает принимать более обоснованные бизнес-решения на основе информации о потребителях, конкурентах и рынке в режиме реального времени. Determ отслеживает ключевые слова или ф...