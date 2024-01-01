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Альтернативы - Cyfe

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (стилизовано под tumblr и произносится как «тумблер») — американский веб-сайт микроблогов и социальных сетей, основанный Дэвидом Карпом в 2007 году и в настоящее время принадлежащий Automattic. Сервис позволяет пользователям публиковать мультимедийный и другой контент в коротком блоге. Пользо...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (стилизовано под Feedly) — приложение-агрегатор новостей для различных веб-браузеров и мобильных устройств под управлением iOS и Android. Он также доступен в виде облачного сервиса. Он собирает новостные ленты из различных онлайн-источников, которые пользователь может настроить и поделиться с...

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite — это платформа управления социальными сетями, созданная Райаном Холмсом в 2008 году. Пользовательский интерфейс системы имеет форму информационной панели и поддерживает интеграцию с социальными сетями Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube. Компания Hootsuite, базирующаяся в Ва...

Planoly

Planoly

planoly.com

Управляйте, планируйте и планируйте свои публикации в Instagram со своего компьютера и мобильных телефонов. Создайте единую ленту Instagram и управляйте несколькими учетными записями Instagram.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Переосмыслите, как социальные сети могут развивать ваш бизнес с помощью Sprout Social. Посмотрите наши инструменты управления социальными сетями в действии. Начните свою собственную бесплатную пробную версию сегодня.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics позволяет компаниям собирать и действовать на основе информации о клиентах, продуктах, бренде и опыте сотрудников в одном месте.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Инструмент, который напоминает маркетинговую команду. Tailwind автоматизирует самые сложные части вашего маркетинга в социальных сетях, чтобы вы могли расти умнее и быстрее.

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Простое в использовании программное обеспечение для управления социальными сетями, которое позволяет вам оставаться организованным, экономить время и легко управлять своим почтовым ящиком, публикациями, отчетами, мониторингом и инструментами совместной работы в команде.

Sendible

Sendible

sendible.com

Поднимите историю своего бренда в социальных сетях. Сотрудничайте со своими клиентами и командами, чтобы планировать, публиковать и оценивать успех контента на каждой платформе.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...

Awario

Awario

awario.com

Начните мониторинг бренда бесплатно! Отслеживайте упоминания в веб-источниках, анализируйте конкурентов, отслеживайте влиятельных лиц в своей нише и находите потенциальных клиентов в социальных сетях!

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker — это невероятно мощный инструмент для анализа социальных сетей и мониторинга социальных сетей, рекомендованный брендами и агентствами по всему миру.

Iconosquare

Iconosquare

iconosquare.com

Расширьте свое присутствие в Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn с помощью эксклюзивной информации и лучших в своем классе инструментов управления для вашей команды. Начните 14-дневную бесплатную пробную версию.

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Keyhole — это компания, занимающаяся аналитикой хэштегов и социальных сетей, которая предоставляет данные в реальном времени с отслеживанием хэштегов для Twitter, Instagram и Facebook.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Узнайте, как Meltwater помогает командам по связям с общественностью и маркетингу отслеживать освещение в СМИ как в новостях, так и в социальных сетях, а также совершенствовать управление брендом.

Dataminr

Dataminr

dataminr.com

Клиенты полагаются на платформу искусственного интеллекта Dataminr для раннего оповещения о важных событиях и возникающих рисках, чтобы уверенно реагировать и более эффективно управлять кризисами.

Brand24

Brand24

brand24.com

Brand24 дает вам мгновенный доступ к упоминаниям вашего бренда в Интернете.

eclincher

eclincher

eclincher.com

Откройте для себя eclincher, единственную платформу для управления социальными сетями, которая вам когда-либо понадобится! Преодолейте перегрузку социальных сетей и получите контроль над своими маркетинговыми задачами в социальных сетях!

Mention

Mention

mention.com

Получите универсальный инструмент, который позволит вам слушать свою аудиторию, публиковать выдающиеся публикации и отвечать своим клиентам.

Statusbrew

Statusbrew

statusbrew.com

Взаимодействуйте с клиентами в социальных сетях в любом масштабе. Statusbrew — это инструмент взаимодействия с социальными сетями, который объединяет ваш почтовый ящик в социальных сетях, объединяет вашу команду и создает автоматизированные рабочие процессы. И это еще не все.

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Лучший в своем классе сервис мониторинга СМИ для телевидения, радио, новостей, подкастов и социальных сетей, а также самая точная база данных контактов со СМИ в отрасли.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Все, что нужно командам для управления каналами социальных сетей. Создавайте масштабируемые рабочие процессы для совместной работы, чтобы планировать контент, анализировать производительность, управлять взаимодействием и отслеживать конкурентов.

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

Оптимизируйте цифровой путь клиента. Единая платформа Emplifi для программного обеспечения для работы с клиентами и программного обеспечения для управления социальными сетями закрывает пробел в клиентском опыте.

BuzzSumo

BuzzSumo

buzzsumo.com

Найдите контент, который работает лучше всего. Сотрудничайте с влиятельными людьми, которые имеют значение. Используйте нашу информацию о контенте, чтобы генерировать идеи, создавать высокоэффективный контент, отслеживать свою эффективность и выявлять влиятельных лиц. BuzzSumo поддерживает стратег...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

BrandMentions

BrandMentions

brandmentions.com

BrandMentions роет каждый уголок Интернета, чтобы найти все упоминания бренда о ком-либо или о чем-либо. Используйте его для мониторинга брендов и СМИ, шпионажа за конкурентами, управления репутацией, прослушивания в Интернете и социальных сетях и многого другого!

Oktopost

Oktopost

oktopost.com

Платформа управления социальными сетями B2B для управления, мониторинга и измерения всей вашей активности в социальных сетях. Достигайте своих маркетинговых целей B2B. Закажите демо.

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — это маркетинговая платформа для брендов, работающих в нескольких точках продаж. Мы даем возможность таким компаниям, как Ace Hardware, Sport Clips и Anytime Fitness, подключаться к местной аудитории по всем маркетинговым каналам.

Khoros

Khoros

khoros.com

Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — это решение для управления социальными сетями для компаний с несколькими местоположениями и профилями. Управляйте всеми своими публикациями, рекламой, взаимодействием, обзорами и отчетами с одной централизованной платформы. MavSocial предоставляет уникальную возможность компаниям, распол...

NewsWhip Analytics

NewsWhip Analytics

newswhip.com

Поймите, как публика взаимодействует с той или иной темой. Анализируйте и сообщайте о данных взаимодействия с общественностью за более чем 7 лет в Интернете и социальных сетях.

NewsWhip Spike

NewsWhip Spike

newswhip.com

Мониторинг СМИ в режиме реального времени для команд связи. Объедините потоки веб-контента и контента из социальных сетей в режиме реального времени с данными об активности общественности, чтобы определить и спрогнозировать наиболее важный контент.

Netvibes

Netvibes

netvibes.com

NETVIBES предоставляет возможности обработки данных, которые позволяют пользователям получать аналитическую информацию, позволяющую получать информацию, которая позволяет внедрять отраслевые инновации и повышать производительность.

Audiense

Audiense

audiense.com

Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...

Reputation

Reputation

reputation.com

Мир взаимодействий требует платформы действий. Превратите отзывы, лайки, списки, комментарии и клики в свое конкурентное преимущество.

Simplify360

Simplify360

simplify360.com

Simplify360 is one of the leading social customer service platforms. The company has physical presence in India and US, and has partners in APAC. The product is sold in over 100 countries directly or through partners. Simplify360 provides integrated enterprise solutions; their latest offerings are ...

QuickMetrix

QuickMetrix

quickmetrix.com

QuickMetrix is a Customer Experience Solution with specific focus on Online Reputation Management, Social Media Listening & Analytics and Consumer Insights from Social and Digital Media. QuickMetrix's superior technology B2B SaaS platform is designed for easy deployment and adoption. It is powered ...

Tubular Labs

Tubular Labs

tubularlabs.com

Tubular Labs, the social video intelligence company, is the only solution to provide a unified view of the content, interests and behaviors of audiences across YouTube, Instagram, Facebook, Twitch, and more. With people presence across the United States, United Kingdom, Ukraine, and Singapore, Tub...

dlvr.it

dlvr.it

dlvrit.com

dlvr.it provides marketing automation tools that help over 1 million businesses and professionals around the world succeed at social media. dlvr.it automates the most labor-intensive social media marketing tasks to save our users countless hours while increasing engagement across the major social pl...

Monitera

Monitera

monitera.com

The digital media has become more important than ever because of wider access and a higher volume of user posts all around the world including Turkey. At the same time, the fast increase in the number of online platforms and the volume of posts make online media monitoring a challenge. Monitera was...

Zignal Labs

Zignal Labs

zignallabs.com

Zignal Labs’ real-time intelligence technology helps the world’s largest organizations protect their people, places, and position. Zignal’s AI-powered platform analyzes billions of data points in real time, accelerating mission critical decision making by empowering leaders with contextual situation...

Ubermetrics

Ubermetrics

delta.ubermetrics-technologies.com

Ubermetrics is a leading media and data intelligence platform focused on research and development. Since 2021, Ubermetrics is part of the UNICEPTA Group. Ubermetrics team develops first-class technologies and solutions to automatically detect, structure and analyse the increasing amount of publicly...

FollowersAnalysis

FollowersAnalysis

followersanalysis.com

FollowersAnalysis is a Twitter analytics tool which fetches tweets, followers and following data of any public Twitter account, analyse that data and provide very intuitive analytics.

Konnect Insights

Konnect Insights

konnectinsights.com

Konnect Insights is a unified customer experience management platform for your brand. It is an omni-channel product that combines Social Listening, Online Reputation, Social CRM, Social Analytics, Publishing, Survey, BI Tools, Crisis Management - that unifies customer care and marketing across all c...

Atribus

Atribus

atribus.com

Atribus is a Social Listening and competitive intelligence tool where you can listen, measure and analyze what is being said about your brand and connect with users, thus improving your online reputation and optimizing your communication strategies. Save time with a global vision of your social net...

Launchmetrics

Launchmetrics

launchmetrics.com

Launchmetrics is the market’s first AI-powered Brand Performance Cloud, providing more than 1,200 clients with the software and data they need to connect strategy with execution. Its Brand Performance Cloud helps executives launch campaigns, amplify reach, measure ROI, and benchmark brand performan...

CisionOne

CisionOne

cision.one

Shape the future of your brand. In real-time. To navigate today’s media landscape effectively, PR and communications teams need a new kind of platform - one that leverages the power of AI, delivers real-time media insights required to make faster, more accurate decisions, and connects them with the ...

Lucidya

Lucidya

lucidya.com

"Lucidya is an AI-powered social media listening tool that empowers companies with in-depth, never-before-seen customer insights." What is Lucidya? An award-winning social media intelligence platform powered byAI & big data that empowers businesses to understand and better serve their customers by ...

DataEQ

DataEQ

dataeq.com

DataEQ, formerly known as BrandsEye, specialises in providing large organisations with high-quality, actionable data from unstructured customer and public feedback. Founded in South Africa in 2007, and headquartered in London, DataEQ continues to expand internationally. Today, the company supports e...

YouScan

YouScan

youscan.io

YouScan is an AI-powered social listening platform. It helps marketers, researchers, CX experts, and PR pros fully understand their customers by providing insights into: * What they say. * What they do. * Who they are. YouScan features: * Insights Copilot, the first conversational social listenin...

Orlo

Orlo

orlo.tech

С огромным количеством каналов, между которыми можно переключаться, и публикой, которая постоянно смотрит, обеспечение обслуживания клиентов и коммуникаций, которые сбивают с толку ваших граждан, — непростая задача! Orlo дает вам возможность управлять своими цифровыми разговорами с одной платформы, ...

SocialDog

SocialDog

social-dog.net

SocialDog — это универсальная маркетинговая служба Twitter, позволяющая предприятиям и частным лицам разумно и эффективно управлять своими учетными записями в Twitter. Такие функции, как управление операциями с учетной записью, управление подписчиками, аналитика взаимодействия и автоматическое план...

Alerti

Alerti

alerti.com

Alerti — это интеллектуальная система, работающая в режиме реального времени, которая отслеживает и анализирует Интернет, социальные сети и сайты отзывов... и преобразует эти данные в знания интеллектуальным и автоматизированным способом благодаря новейшим алгоритмам искусственного интеллекта. Отсл...

Quid

Quid

quid.com

Quid находится на переднем крае анализа потребителей и рынка с помощью искусственного интеллекта. Генеративный искусственный интеллект Quid предоставляет организациям беспрецедентное и целостное понимание контекста клиентов. Помимо простого сбора данных, Quid позволяет организациям увидеть данные че...

Facelift

Facelift

facelift-bbt.com

Facelift — это многократно сертифицированное программное решение, содержащее все компоненты для профессионального маркетинга в социальных сетях на уровне предприятия. Программное обеспечение «все в одном» позволяет компаниям централизованно и эффективно управлять своей маркетинговой деятельностью. ...

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Brandwatch Social Media Management (ранее Falcon.io) — ведущее решение для мониторинга социальных сетей, рекламы, публикаций, анализа аудитории и производительности, а также управления данными клиентов. Brandwatch Social Media Management позволяет брендам раскрыть весь потенциал цифрового маркетинга...

Brand Analytics

Brand Analytics

brandanalytics.ru

Brand Analytics — это система мониторинга и анализа социальных сетей. - Сбор данных из всех источников, а именно социальных сетей, видеохостингов, картографических сервисов, общедоступных каналов и чатов мессенджеров, обзорных сайтов, форумов, блогов, торговых площадок, интернет-СМИ, газет, журналов...

Truescope

Truescope

truescope.com

Truescope — самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия — использовать более качественный контент, более чистые данные и новейшие техн...

Determ

Determ

determ.com

Determ, ранее Mediatoolkit, представляет собой решение для онлайн-мониторинга СМИ на базе искусственного интеллекта. Это помогает принимать более обоснованные бизнес-решения на основе информации о потребителях, конкурентах и ​​рынке в режиме реального времени. Determ отслеживает ключевые слова или ф...

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