Новые экономические и технологические тенденции на рынке клинической диагностики. Рынок диагностики и отчеты по вопросам регулирования, возмещения и политики, которые влияют на коммерческую деятельность клинических лабораторий.

Веб-сайт: 360dx.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 360Dx, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.