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Techdirt

Techdirt

techdirt.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Techdirt — американский интернет-блог, в котором освещаются юридические проблемы, связанные с технологиями, а также связанные с ними вопросы бизнеса и экономической политики в контексте цифровой революции. В частности, основное внимание уделяется интеллектуальной собственности, патентам, конфиденциальности информации и реформе авторского права.

Веб-сайт: techdirt.com

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