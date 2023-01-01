Techdirt — американский интернет-блог, в котором освещаются юридические проблемы, связанные с технологиями, а также связанные с ними вопросы бизнеса и экономической политики в контексте цифровой революции. В частности, основное внимание уделяется интеллектуальной собственности, патентам, конфиденциальности информации и реформе авторского права.

Веб-сайт: techdirt.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Techdirt, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.