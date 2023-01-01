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Documented — это новостной сайт, освещающий вопросы иммиграции, важные для жителей Нью-Йорка. Сайт охватывает широкий спектр вопросов: от изменений в политике, задержания иммигрантов, труда и многого другого.

Веб-сайт: documentedny.com

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