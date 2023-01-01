WebCatalog
Grid News

Grid News

grid.news

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Grid News в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Grid освещает новости более полно, предоставляя взыскательной аудитории более полезную и действенную информацию.

Веб-сайт: grid.news

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Grid News, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

News Line

News Line

newslineisitanyway.com

CNBC

CNBC

cnbc.com

VOA English

VOA English

voanews.com

News Break

News Break

newsbreak.com

The Journal News

The Journal News

lohud.com

Los Angeles Daily News

Los Angeles Daily News

dailynews.com

AS

AS

as.com

Haystack News

Haystack News

haystack.tv

Kaiser Health News

Kaiser Health News

khn.org

IOL News

IOL News

iol.co.za

Documented

Documented

documentedny.com

PetaPixel

PetaPixel

petapixel.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности