WebCatalog
The Cut

The Cut

thecut.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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The Cut — это сайт для женщин, которые хотят ознакомиться с последними тенденциями моды; читайте провокационные взгляды на важные вопросы, от политики до отношений; следите за иконами стиля знаменитостей; и просмотреть новые продукты.

Веб-сайт: thecut.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Cut, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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