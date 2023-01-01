Cedars-Sinai

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

С помощью нашего приложения пациенты могут связываться со своей командой по уходу, управлять своими медицинскими записями и отслеживать прогресс своего здоровья.

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