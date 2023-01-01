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Cedars-Sinai

Cedars-Sinai

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: cedars-sinai.org

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

С помощью нашего приложения пациенты могут связываться со своей командой по уходу, управлять своими медицинскими записями и отслеживать прогресс своего здоровья.

Веб-сайт: cedars-sinai.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cedars-Sinai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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