Научно обоснованное лечение расстройств пищевого поведения для пациентов в возрасте от 6 до 24 лет, проводимое специальной командой из 5 человек, включая терапевта, диетолога, медицинского работника, наставника-равного и семейного наставника. Узнать больше.

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