WebCatalog
SalesBop

SalesBop

salesbop.io

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SalesBop в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Познакомьтесь с тренером по продажам Bopai, вашим виртуальным наставником по продажам. Раскройте свой потенциал продаж с помощью научно обоснованных стратегий: анализа речи, распознавания тона, работы с возражениями и индивидуального обучения.

Веб-сайт: salesbop.io

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