Познакомьтесь с тренером по продажам Bopai, вашим виртуальным наставником по продажам. Раскройте свой потенциал продаж с помощью научно обоснованных стратегий: анализа речи, распознавания тона, работы с возражениями и индивидуального обучения.

Веб-сайт: salesbop.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SalesBop, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.