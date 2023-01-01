Практикуйте автоматизацию, которая понравится и вашим пациентам, и вашей команде. 1. Привлекайте новых пациентов Отзывы имеют значение. Review Wave помогает вам собирать больше 5-звездочных отзывов, отправляя запросы на отзывы нужным пациентам в нужное время, поэтому вам больше никогда не придется запрашивать отзывы. 2. Записывайте встречи Зачем зависеть от бронирования по телефону и оформления документов? Онлайн-планирование позволяет пациентам планировать (и переносить) онлайн 24/7. Новые пациенты могут даже заполнить форму на своем телефоне до прибытия. 3. Удержание и возобновление работы пациентов Попрощайтесь с бесконечной административной головной болью, связанной с отслеживанием, переносом расписаний и напоминаниями. Review Wave делает все это автоматически, предоставляя персонализированные текстовые сообщения и многое другое.

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